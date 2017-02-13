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مسؤول يمني: 2 مليون وثيقة ومخطوطة يمنية مبعثرة في الخارج
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* يمن24- متابعات
09:40 2017-02-13
قال وكيل وزير الثقافة اليمني "عبدالله باكدادة" امس الأحد, إن أكثر من مليوني وثيقة ومخطوطة يمنية مبعثرة بين مراكز البحوث في أميركا وألمانيا وتركيا وغيرها.

وأضاف "باكدادة" في حوار مع صحيفة "الوطن" السعودية, إن هناك مطالبات للحصول على صور منها.
وعن التأثير الذي أحدثتة جماعة الحوثي في اليمن أكد باكدادة أن الحوثي ليس له حاضن على مستوى اليمن، ولم نكن نلتفت لهذا الفكر أو لهذه الطائفة التي حاولت استغلال السيادة لأهل البيت.
وأشار إلى أن هذه الفكرة تكاد تكون فيها شيء من السلالية، ولكنها لم تجد حاضنا كبيرا حتى في صعدة معقلها فلها معارضون كثر هناك.
وأفاد: لعل أكبر دليل محاولة الحوثيين التدخل في تغيير المناهج التعليمية، وهو ما تمت مقابلته بالرفض.

واتهم "باكدادة" جماعة الحوثي المسلحة وحليفها صالح, بتحويل المراكز الثقافية في الأماكن الخاضعة لسيطرتهم لثكنات عسكرية ومخازن أسلحة.
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