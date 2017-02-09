دبلوماسي يمني: من المستحيل إقامة منطقة أمنة بين اليمن والسعودية وهذا هو الحل الوحيد ..تفاصيل

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* يمن24_متابعات

كشف الدبلوماسي اليمني عبدالوهاب العمراني عن حقيقة ومكان المنطقة الامنه التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليمن.

وقال السفير العمراني أن المنطقة الآمنة التي أقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب «ترامب» في مكالمة تلفونية مع العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، جاءت للقضاء عل مخاوف المملكة وهاجسها المقلق من تجاورها مع مليشيات مسلحة صاعدة في اليمن.

وأضف السفير في مقال تحليلي -أطلع عليه يمن برس- أن المنطقة الآمنة المقترحة تعني تحديد مساحة في العمق الجغرافي اليمني المتاخم للحدود مع المملكة ، تكون منزوعة السلاح ، وبالأخص الصواريخ التي تشكل خطرا على العمق السعودي من أي مكان كان داخل العمق اليمني.

وأكد السفير العمراني، استحالت تطبيق مقترح ترامب بإقامة منطقة أمنة بين اليمن والسعودية، «إلا بعد سيطرة أمنية وعسكرية كاملة على المنطقة المراد إعلانها منزوعة السلاح ، وهذا لا يمكن أن يتم إلا عبر الجيش والأمن اليمني بالتعاون مع التحالف سواء استمرت الحرب او غدت حرب يمنية يمنية.

وأشار العمراني إلى تصاعد النشاط العسكري للمليشيات في اليمن خصوصاً على الحدود السعودية مما يستدعي هزيمة المليشيات عسكرياً، ودعم قيام نظام وطني ديمقراطي حقيقي في اليمن ، ودمجه في المجموعة الخليجية.