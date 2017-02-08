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منشق عن «صالح» في صنعاء يتقدم بمبادرة لإنهاء الحرب تبدأ بإخراج 2000 شخص من اليمن ( نص المبادرة )
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05:00 2017-02-08

طرح رئيس مايسمى "حزب التقدم الوطني"  تحت التأسيس ـ الذي يرأس لجنته التحضيرية الوزير السابق عن حزب المؤتمر"أحمد عبدالله دارس " والذي قال أنه أعلن انشقاقه مؤخرا من حزب صالح  مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن .

ونشر "دارس " مضامين في المبادرة على صفحته الرسمية على " فيبوك " ولاقت ردود غاضبة أوساط نالشطي المؤتمر والحوثيين في صنعاء .

وجاء في مقدمة مبادرة " دارس " الشرعية وانصارها يقولون أنهم على حق والحوثيين وصالح يقولون أنهم على حق وبينهما ضاع الحق وأنهك وتدمر الوطن وقتل ويقتل ويعاني أبنائه منذ ما يزيد عن سنتين ..
وأضاف " فلا شرعية حسمت أمرها ولا انقلاب بنى دولة وحافظ عليها وأوفى بإلتزاماتها تجاه موظفيها ومع الشعب .

وتابع قائلا " الواضح أن الطرفين ليس لديهما رغبة لا في الحسم العسكري ولا في الحل السياسي لإنهم بلا شك مستفيدون من استمرار الحرب والضحية الوطن والمواطن اليمني .
 
وجاء في مضامين ما وصفه بالحل :

 نظرا لتعنت طرفي المعادلة والصراع السياسي والعسكري وعدم قبولهما بالآخر فإن الحل الوحيد والعادل لوقف الحرب وتحقيق السلام الدائم وإعادة اعمار اليمن يكمن في التضحية بـ 2000 أو 1000 شخصية مناصفة من طرفي الصراع يتم إخراجهم من البلاد على أن يختار كل طرف اسماء الطرف الآخر التي يجب أن تغادر اليمن إلى أي دولة بشكل مؤقت فليكن من عامان إلى خمسة اعوام .

وأضاف " ومن ثم تشكيل حكومة وطنية من من لم يشاركوا في الحرب للإعداد لانتخابات نيابية ورئاسية وتشكيل لجان عسكرية وامنية تقوم بمهام الإشراف على عودة الوحدات العسكرية إلى مواقعها السابقة واستلام الاسلحة من المليشيات التابعة لطرفي الصراع واعادتها لمخاز ن القوات المسلحة .

وشكل " دارس " الأسبوع الماضي تجمعاً في صنعاء وعقد اجتماعاً في منزله لتشكيل ماأسماه الحزب التقدمي , وبذلك يكون " دارس" قد تخلى تنظيمياً عن حزب " صالح " . 

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