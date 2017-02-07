وزير يمني يدعو «الصليب الأحمر» إلى سرعة نقل مقره إلى عدن

*الصليب الاحمر

* يمن24- متابعات

دعا وزير المياه والبيئة اليمني، عزي هبة الله شريم، طاقم عمل «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» لسرعة نقل مقرهم الرئيس من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، ومباشرة عمله من العاصمة المؤقتة عدن.وعبّر شريم عن تقدير الحكومة لجهود اللجنة ودعمها المتواصل لليمن في مختلف المجالات المختلفة، ومنها قطاع المياه والصرف الصحي، مثمناً في الوقت نفسه حرص اللجنة وتفهمها لما تعيشه اليمن من أوضاع إنسانية صعبة، وقيامها بزيادة أعضائها، واعتمادات مشروعات الدعم والمساعدة في مجالات المياه والصرف الصحي، وأيضاً في الجوانب الإنسانية الأخرى.وناقش الوزير اليمني، مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تزور عدن حالياً، جوانب دعم اللجنة لقطاعات المياه والصرف الصحي والبيئة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والمشروعات الجاري تنفيذها، وإمكانية توسيع مجالات التعاون في زيادة مشروعات الدعم خلال العام الحالي.وبهذا الصدد، أبدى نائب رئيس البعثة استعداد اللجنة لتوسيع وزيادة مشروعات الدعم وفريق العمل، ليشمل مناطق أخرى، خصوصاً المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية، التي توجد فيها إعداد كبيرة من النازحين.