خبير مصري صالح سيتم قتله ولهذا السبب ابعد نجله احمد عن اليمن

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* يمن 24 /متابعات

اكد الخبير السياسی المصري "حسين محمود الجمل" أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح لم يعد جزء من أي عملية سياسية قادمة في اليمن . واعتبر أن السبب الحقيقي لقيام المخلوع بالتحالف مع ميلشيا الحوثيين ليس فقط الانتقام السياسي من خصومة ومن ناشطي ثورة فبراير الشبابية التي أجبرته علی التنحي عن الحكم وإنما رغبته المبيته في استعادة السلطة سواء من خلال ممارسة الحكم بشكل مباشر أو عبر وصول نجله الأكبر أحمد الی سدة السلطة وهو ما دفعه الی أبعاده عن اليمن خوفا من تعرضه لاغتيال وهو ما سيمثل نكسة ل طموحات صالح الغير مشروعة. وتوقع "الجمل"أن يقتل المخلوع ويتم اغتياله من قبل الحوثيين لأنه لديهم أيضا طموح بالانفراد بالسلطة .