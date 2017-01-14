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سائحة صينية تعجب بزي شاب "يمني" في الأردن وتطلب إلتقاط صور تذكارية معه (صور)
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* يمن24-متابعات
02:00 2017-01-14

إستوقفت سائحة صينية في مدينة البتراء الأثرية الأردنية شاباً يمنياً يرتدي الزي التقليدي اليمني طالبةً إلتقاط صور تذكارية معه.

وقال المغترب اليمني المقيم في مملكة الأردن "سليم قبون الأحرق" أنه فوجئ أثناء تجوله صباح اليوم في مدينة البتراء الأردنية التاريخية بشابة صينية تستوقفه وتطلب منه إلتقاط صور تذكارية.

وأضاف في حديثه لـ"المشهد اليمني" أن السائحة الصينية أبدت إعجابها الشديد بالزي اليمني التقليدي المكون من الثوب والجنبية والشال مشيرا أنها انبهرت بزيه اليمني وقالت أنها تتمنى أن تتاح لها فرصة زيارة اليمن في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن المغتربين اليمنيين في مختلف دول العالم يحرصون على إرتداء الزي اليمني في المناسبات الدينية كالأعياد والأفراح ويوم الجمعة من كل أسبوع تعبيراً عن إعتزازهم وافتخارهم بزيهم الشعبي الأصيل.

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