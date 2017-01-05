تحرير تبتي «الحمراء» و«السوداء» في نهم صنعاء

*

* يمن24- متابعات

تمكّنت قوات الشرعية اليمنية من الجيش والمقاومة من تحرير التبة الحمراء والتبة السوداء بالقرب من منطقة المديد، مركز مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.و أكدت مصادر ميدانية في جبهات نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء، تمكن قوات الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع جديدة في المديرية، بعد معارك عنيفة تمكنت خلالها من السيطرة على التبة الحمراء والتبة السوداء بالقرب من منطقة المديد، مركز مديرية نهم، بمساندة مقاتلات التحالف العربي، التي شنت سلسلة من الغارات على مواقع الميليشيات في المديرية.ووفقاً للمصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من كسر هجوم عنيف شنته الميليشيات على مواقع في جبل قرن ودعة، وتبتي النهدين القريبتين منه، وهي مواقع تمت السيطرة عليها في العملية الأخيرة، قبل أكثر من أسبوع.