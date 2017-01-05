الخارجية الأمريكية ترد على المخلوع .. المرجعيات الثلاث أساس الحل في اليمن

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* يمن24-متابعات

قالت الخارجية الأميركية إن موقفها بشأن الحل السياسي في اليمن ثابت ولم يتغير، مشيرة إلى أنه مبني على المقترحات الأممية والمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات الأممية ذات العلاقة.



وأضاف مسؤول في الخارجية الأميركية لصحيفة «الشرق الأوسط» أن موقف الولايات المتحدة ثابت ولم يتغير بشأن الحل السياسي في اليمن، مؤكدا أن موقف بلاده لم يتغير تجاه المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني والقرارات الأممية.



ويأتي هذا التصريح بعد أيام من إعلان المخلوع موت المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار والقرار رقم 2216.