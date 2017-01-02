توقف خدمة الإنترنت عن معظم أحياء صنعاء

*يمن نت

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توقفت خدمة الإنترنت في معظم أحياء العاصمة صنعاء بشكل مفاجئ، منتصف الليلة قبل الماضية، وهو التوقيت الذي بدأت فيه السنة الميلادية الجديدة 2017، بحسب التوقيت المحلي للعاصمة.ووفقاً لأحد ملاك محال الإنترنت في المدينة، الذي تواصل مع العاملين في مؤسسة «يمن نت» التي تزودهم بالخدمة، أكد المسؤولون في المؤسسة أن هناك مشكلات فنية في الشبكة نتيجة تحول التوقيت، ودخول العام الميلادي الجديد، فضلاً عن قيامهم بعمليات تصحيح لمسارات خطوط نقل الخدمة في مناطق ومحافظات عدة، تنفيذاً لتوجيهات الوزير الجديد في حكومة الانقلاب غير المعترف بها في صنعاء، الشيخ القبلي جيليدان.وكانت مصادر فنية في صنعاء كشفت عن توجهات تقوم بها الميليشيات، بعد تشكيل ما يسمى بحكومة الإنقاذ بين طرفي الانقلاب، لتصحيح مسارات خطوط نقل الخدمة وخدمة الهاتف الأرضي، كي تسهُل مراقبتها مع إعادة رفع كلفة الخدمة الحالية إلى الضعف كي تتمكن الحكومة الانقلابية من تغطية بعض النفقات على مرافقها، ووزرائها البالغ عددهم 42 وزيراً.وكانت حكومة الانقلابيين في صنعاء أعلنت قبولها بأي مبادرة سلام مقبلة لوقف الحرب في اليمن، مشترطةً إعادة معالجة وضع البنك المركزي، وإيقاف إجراءات الحكومة اليمنية الشرعية.